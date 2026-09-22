Zum Hauptinhalt springen

Comedy-SerieWas für ein schräges Paar

Lesezeit: 3 Min.

McConaughey (l.): „Wirst du mich bei meiner Kandidatur untertützen?“ - Harrelson: „Nein! Ich bin doch Anarchist.“
McConaughey (l.): „Wirst du mich bei meiner Kandidatur untertützen?“ - Harrelson: „Nein! Ich bin doch Anarchist.“
Ryan Green/Courtesy of Apple/Courtesy of Apple

Sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson Brüder? Auf diesem Gerücht beruht die urkomische Serie „Brothers“. Und so viel ist zumindest sicher: Sie sind vom selben Schlag.

Von Susan Vahabzadeh

SZ bei Google bevorzugen

Kaum hat man sich an den Gedanken gewöhnt, dass Filmstars auch nicht mehr sind, was sie mal waren, kommen Matthew McConaughey und Woody Harrelson und machen eine Serie, die es nicht geben könnte, wenn sie  nicht welche wären: In „Brothers“ spielen die beiden fiktionalisierte Versionen ihrer selbst - zwei Filmstars, die schon lange sehr eng befreundet sind und herausfinden, dass sie vielleicht Brüder sind. Was dabei herauskommt, ist urkomisch, manchmal ein bisschen rührend und ungeheuer unterhaltsam, aber nur unter der Voraussetzung, dass man eine ungefähre Vorstellung hat, wer die beiden sind.

Zur SZ-Startseite

Streaming
:Wie viele Jahre bleiben mir noch, um als sexuelles Wesen wahrgenommen zu werden?

Die Uhr tickt plötzlich lauter: Sharon Horgans neue HBO-Serie „Youth“ lässt eine Frau Anfang 50 in ihrem eigenen Leben wieder mehr Raum einnehmen.

SZ PlusVon Cara Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite