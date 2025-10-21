Zum Hauptinhalt springen

Kritik an Wolfram WeimerReden kostet nichts

Lesezeit: 4 Min.

Der Kulturstaatsminister und frühere Verleger Wolfram Weimer.
Der Kulturstaatsminister und frühere Verleger Wolfram Weimer. (Foto: Kira Hofmann/Imago)

Der Kulturstaatsminister wird von der AfD angegangen, weil das Magazin „The European“ aus seinem Familienunternehmen ungefragt Politikerreden abdruckte, auch von Alice Weidel. Die drängendere Frage ist jedoch eine andere.

Von Jörg Häntzschel

Fantasy war eine der großen Erfolgssparten auf der eben zu Ende gegangenen Buchmesse. Doch als Kulturstaatsminister Wolfram Weimer bei seinem Besuch in Frankfurt vor „geistigem Vampirismus“ warnte, meinte er etwas anderes: die großen Tech-Konzerne nämlich, die ganze Kulturen zu „Rohstofflieferanten“ für die KI degradierten. „Damit wird die große kulturelle Errungenschaft autonomer Kunstwerke und vor allem Bücher zur bloßen Beute.“

Zur SZ-Startseite

Frankfurter Buchmesse
:Minister der Eigentlichkeiten

Wolfram Weimer bestreitet seine erste Frankfurter Buchmesse als Kulturstaatsminister mit rhetorischer Wucht, Jovialität und politischen Versprechen – und verheddert sich höchstens einmal kurz in einem schwierigen Wort.

SZ PlusVon Marie Schmidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite