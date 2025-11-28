Als Friedrich Merz im April verkündete, dass Wolfram Weimer Kulturstaatsminister werden soll, gab es durchaus Fragen: Warum ein Mann ohne jede politische Erfahrung? Es waren wohl weniger Weimers Talkshowauftritte oder Kolumnen, die den designierten Bundeskanzler dazu bewogen, seinen Bekannten vom Tegernsee ins Kabinett zu berufen, sondern dessen Erfahrung als Unternehmer und Verleger. Einem Mann, der erfolgreich eine Mediengruppe führt, die Weimer Media Group (WMG), kann man die 2,3 Milliarden Euro im Bundeskulturetat und die 450 Mitarbeiter guten Gewissens anvertrauen, oder?