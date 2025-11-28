Zum Hauptinhalt springen

KulturpolitikDie potemkinsche Mediengruppe

Lesezeit: 9 Min.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (Foto: IMAGO/Frank Hoermann / Sven Simon)

16 Magazine, Agenturen und Verlage gehören nach eigenen Angaben zur Weimer Media Group. Ein Blick hinter die Fassade lässt dieses Gebilde schnell in sich zusammenfallen.

Von Jörg Häntzschel

Als Friedrich Merz im April verkündete, dass Wolfram Weimer Kulturstaatsminister werden soll, gab es durchaus Fragen: Warum ein Mann ohne jede politische Erfahrung? Es waren wohl weniger Weimers Talkshowauftritte oder Kolumnen, die den designierten Bundeskanzler dazu bewogen, seinen Bekannten vom Tegernsee ins Kabinett zu berufen, sondern dessen Erfahrung als Unternehmer und Verleger. Einem Mann, der erfolgreich eine Mediengruppe führt, die Weimer Media Group (WMG), kann man die 2,3 Milliarden Euro im Bundeskulturetat und die 450 Mitarbeiter guten Gewissens anvertrauen, oder?

Kulturpolitik
:Die Tegernsee-Connection

Gespräche am Golfplatz, Gesinnung, Geburtstag: Wie Wolfram Weimer zum Kulturstaatsminister unter Friedrich Merz aufstieg.

SZ PlusVon Hans-Jürgen Jakobs

