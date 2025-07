Erst Lanz, jetzt Maischberger: Kulturstaatsminister Weimer nutzt jede sich ihm bietende Möglichkeit, um über seine Auffassung von Kultur zu sprechen.

Von Jörg Häntzschel

Wolfram Weimer, der neue Kulturstaatsminister, benannte sein Problem gleich in den ersten Sekunden seines Auftritts bei Sandra Maischberger am Montagabend: „Ich war zu häufig bei Ihnen.“ Die Moderatorin hatte ihn gefragt, wie er sich die Welle der Kritik erkläre, die ihn im Amt empfing. Er, der ehemalige Kommentator und Leitartikler von Blättern wie Cicero und Focus, habe, so Weimer, eben immer „aus einer bürgerlichen Perspektive Linke und Grüne kritisiert, sodass die natürlich dachten, ‚O Gott, jetzt kommt der Weimer!‘“.