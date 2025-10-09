Jan Böhmermann und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer treffen sich zum verbalen Showkampf. Es geht um die Absage des Chefket-Konzerts und die Einmischung der Politik in die Kultur. Am Ende werden sogar versöhnliche Töne angestimmt.

Es besteht immerhin die Möglichkeit eines Boxkampfes. Dabei war man sich doch vor wenigen Wochen noch einig, dachte jedenfalls Jan Böhmermann und kündigte an, Antisemiten mit Wolfram Weimer „persönlich von der Bühne zu boxen“. Doch der Kulturstaatsminister zeigte sich unzufrieden mit Böhmermanns Programmplanung. Seitdem liefern sich die beiden einen Schlagabtausch über ein inzwischen abgesagtes Konzert im Haus der Kulturen der Welt – einer Bundeseinrichtung, die ausgerechnet in Weimers Hoheitsgebiet liegt.