Warum kandidiert Wolfgang Kubicki plötzlich für den Vorsitz seiner Partei? Der Spiegel hat den alten FDP-Mann das gefragt, und die Antwort ist gar nicht überraschend. Überraschend ist, wie offen Kubicki sie selbst formuliert.
Wolfgang Kubicki und die MedienWarum denn immer Inhalte?
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Wolfgang Kubicki erklärt im „Spiegel“ sehr offen, dass die Verweildauer im Fernsehen bei Politikern das Entscheidende ist – und er deswegen der richtige Mann für den FDP-Vorsitz.
US-Medien:Der Verstärker
Tucker Carlson war lange Zeit ein mächtiger medialer Verbündeter von Donald Trump. Nach seiner scharfen Kritik am Präsidenten stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mann wirklich?
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