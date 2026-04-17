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Wolfgang Kubicki und die MedienWarum denn immer Inhalte?

Lesezeit: 4 Min.

„Es kommt für den nachhaltigen Bekanntheitsgrad auf die Verweildauer in den Medien an“, so erklärt es Wolfgang Kubicki (FDP).
„Es kommt für den nachhaltigen Bekanntheitsgrad auf die Verweildauer in den Medien an“, so erklärt es Wolfgang Kubicki (FDP). Uwe Lein/dpa

Wolfgang Kubicki erklärt im „Spiegel“ sehr offen, dass die Verweildauer im Fernsehen bei Politikern das Entscheidende ist – und er deswegen der richtige Mann für den FDP-Vorsitz.

Von Stefan Niggemeier

Warum kandidiert Wolfgang Kubicki plötzlich für den Vorsitz seiner Partei? Der Spiegel hat den alten FDP-Mann das gefragt, und die Antwort ist gar nicht überraschend. Überraschend ist, wie offen Kubicki sie selbst formuliert.

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