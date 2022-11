Von Detlef Esslinger

Vor zehn, fünfzehn Jahren, eine Verabredung mit ihm, die erste an seiner damals neuen Starnberger Adresse. Heimatshauser Straße hatte er angegeben. Das Problem: Eine Straße dieses Namens kann man noch so häufig ins Navi eingeben - das Gerät findet sie nicht. Was es aber findet: Heimatshausener Straße. Bevor man also herumkurvte und womöglich eine komplette Minute zu spät kam, rief man ihn lieber an: ob er vielleicht in dieser Straße wohne, der Heimatshausener? Wolf Schneider antwortete: "Die nennen die hier so. Aber ich mach diesen Quatsch nicht mit. Man sagt ja auch Wolfratshauser, und nicht Wolfratshausener."