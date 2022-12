Sandro Wagner, Trainer in der Regionalliga, wirkt wie ein Strizzi vom Bolzplatz.

Von Andreas Bernard

Warum hört man Sandro Wagner, dem Co-Kommentator im ZDF bei dieser Weltmeisterschaft, lieber zu als den anderen ehemaligen Spielern, die als Fernsehexperten über den Fußball reden? Es liegt vermutlich an einer bestimmten Neugier, die seinen Bemerkungen etwas erstaunlich Offenes, Unroutiniertes, manchmal auch Übermütiges geben. Obwohl Wagner ein arrivierter Fußballer war und heute als Trainer in der Regionalliga arbeitet, wirkt er in seinen Kommentaren eher wie der sympathische Münchner Strizzi vom Bolzplatz, den eine glückliche Fügung auf den Kommentatorenstuhl eines Fernsehsenders gehoben hat.