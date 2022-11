Von Andreas Bernard

Am Ende der Halbzeitanalyse beim Spiel Niederlande gegen Senegal fiel ein erstaunlicher Satz, der die Berichterstattung über diese Weltmeisterschaft gut zusammenfasst. ZDF-Moderator Jochen Breyer führte mit seinen Studio-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker eine erhitzte Debatte, über die "One Love"-Binde, die Sanktionen der Fifa und die stumm gebliebenen iranischen Spieler während der Hymne, und rief dann in das Wortgefecht hinein: "Wir müssen leider abgeben zur zweiten Hälfte."