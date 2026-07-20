Tom Cruise steht dann, bevor es endlich mit Fußball losgeht, noch kurz auf dem Spielfeld – beziehungsweise, der Schauspieler ist nicht wahnsinnig groß, nicht direkt auf dem Feld, sondern auf einem kleinen gelben Podest, das sie ihm hingeschoben haben. Sein Auftritt ist der Endpunkt der von der Fifa so genannten „Abschlusszeremonie“, mit der dieses WM-Finale eröffnet wird. Die Schauspielerin Jennifer Hudson hatte da schon die Nationalhymne gesungen. Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini waren herumgestanden, während der Fifa-Song „Desire“ lief.