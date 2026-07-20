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TV-Kritik zur WMMini Playback Show

Lesezeit: 4 Min.

„Dai Dai“: Sängerin Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy bei der Halbzeitshow der Fußball-WM.
„Dai Dai“: Sängerin Shakira und der nigerianische Sänger Burna Boy bei der Halbzeitshow der Fußball-WM. Patricia de Melo Moreira/AFP

Die versprochene XXL-Halbzeitshow der versprochenen XXL-Weltmeisterschaft wird zum winzig kleinen Lächel-Event.

Von Jakob Biazza

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Tom Cruise steht dann, bevor es endlich mit Fußball losgeht, noch kurz auf dem Spielfeld – beziehungsweise, der Schauspieler ist nicht wahnsinnig groß, nicht direkt auf dem Feld, sondern auf einem kleinen gelben Podest, das sie ihm hingeschoben haben. Sein Auftritt ist der Endpunkt der von der Fifa so genannten „Abschlusszeremonie“, mit der dieses WM-Finale eröffnet wird. Die Schauspielerin Jennifer Hudson hatte da schon die Nationalhymne gesungen. Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Laura Pausini waren herumgestanden, während der Fifa-Song „Desire“ lief.

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