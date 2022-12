Der letzte Dienst, genau an seinem 66. Geburtstag: In Katar kommentiert Béla Réthy das Halbfinale Frankreich gegen Marokko im Al-Bait Stadion.

Von Andreas Bernard

Als Béla Réthy zum ersten Mal ein Länderspiel im ZDF kommentierte, ein 1:1 zwischen Tunesien und Deutschland am 22. September 1993, trat das deutsche Team in folgender Aufstellung an: Illgner, Matthäus, Kohler, Schulz, Buchwald, Effenberg, Ziege, Gaudino, Bein, Möller, Riedle. Trainer: Berti Vogts. Es war noch eine andere Epoche des Fußballs, wie man den Ausschnitten auf Youtube entnehmen kann: Auf den Rücken der Trikots standen noch keine Spielernamen. Die Fußballschuhe waren noch schwarz. Die Spieler hatten keine ausrasierten Nacken und Schläfen, sondern trugen, wie Uwe Bein und einige Tunesier, einen Oberlippenbart. Lothar Matthäus spielte Libero.