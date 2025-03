"With Love, Meghan" auf Netflix:Jetzt wird es skurril

"With Love, Meghan" auf Netflix

Von Susan Vahabzadeh

Kennen Sie das auch? Sie haben gerade bei Ihren Bienen Honig geerntet, und jetzt wissen Sie nicht, was Sie mit dem Bienenwachs anfangen sollen. Wer solche Sorgen hat, ist bei der Herzogin von Sussex bestens aufgehoben, und tritt sicher auch in die Abstellkammer, wo wie auf Zuruf ein paar dekorative Gläschen herumstehen, die immer schon wussten, dass sie einmal handgemachte Bienenwachs-Kerzen in sich aufnehmen würden.