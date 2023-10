Frank Lechner (Felix Klare) gerät an den Rand dessen, was er aushalten kann.

Von Claudia Tieschky

Die Ehe der Lechners kann man nur bewundern, die ist wie guter Käse, die kommt direkt aus dem Bilderbuch der gereiften Beziehung: Sie möchte so gern kreativ sein und sein geerbtes Elternhaus im ländlichen Bayern renovieren - und er sagt ja, ihr zuliebe, obwohl er überhaupt keinen Bock drauf hat, da wieder hinzufahren. Und Sabina Lechner lässt sich später, als ihr Mann Frank plötzlich immer seltsamer wird, noch nicht mal von der Ansage beirren, dass man als Paar vielleicht eine Auszeit brauche. Stattdessen glaubt sie ihm kein Wort und hält ihn fest. Bei solchen Eltern wundert es nur mäßig, dass Sohn Tim dem Vater mal in die Arme fällt, mit den Worten: "Papa, ich hab dich so vermisst!"