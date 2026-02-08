Erst kam der Kahlschlag, dann der Rücktritt. Vergangene Woche verkündete der Chefredakteur der Washington Post, dass über 300 der 800 Journalisten der Zeitung gekündigt werden. Am Samstag kam dann die Nachricht, dass der Verleger und Geschäftsführer Will Lewis zurücktrete. Seinen Job soll bis auf Weiteres der bisherige Finanzchef Jeff D’Onofrio übernehmen.
„Washington Post“Jetzt geht auch der Verleger
Will Lewis verlässt die Zeitung von Jeff Bezos, nachdem dort einem Drittel der Belegschaft gekündigt worden war. Die Glaubwürdigkeit der Zeitung ist weiterhin in Gefahr.
Von Andrian Kreye
