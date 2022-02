Die amerikanische Schauspielerin und Moderatorin Whoopi Goldberg, 66, wurde von dem Fernsehsender ABC vorübergehend als Moderatorin suspendiert. Grund dafür waren Äußerungen von Goldberg in der von ihr co-moderierten Talkshow The View. Sie hatte gesagt, im Holocaust sei es nicht um Rasse gegangen, sondern um die unmenschliche Behandlung eines Menschen durch andere Menschen. Auf den Einwand eines Kollegen hin, es habe sich dabei aber doch um einen Akt weißen Herrschaftsdenkens gehandelt, hatte Goldberg erwidert, es wären aber Handlungen von Weißen an anderen Weißen gewesen.

In einem Statement des Senders ABC heißt es, Goldberg würde wegen ihrer "falschen und schmerzhaften Kommentare" nun für zwei Wochen suspendiert. Sie solle die Zeit nutzen, zu reflektieren.

Jonathan Greenblatt, Vorsitzender der Anti-Defamation League, schrieb auf Twitter: "Im Holocaust ging es um die systematische Auslöschung des jüdischen Volkes durch die Nazis, die es für eine minderwertige Rasse hielten." Er warnte, eine derartige Holocaust-Verzerrung sei gefährlich.

Goldberg selbst entschuldigte sich mehrfach, im Fernsehen und auch auf Twitter. Sie bedaure ihren Kommentar, hätte präzisieren sollen, dass es beim Holocaust um beides gegangen sei - Rassismus und Unmenschlichkeit. Sie stehe seit jeher an der Seite der Jüdinnen und Juden.