Von Christiane Lutz

Im Grunde hätte schon beim Opener dieser dritten Staffel von The White Lotus klar werden müssen, dass das nichts werden kann. Dass sich die Magie hier nicht wiederholt. Denn der ikonische Song, in Staffel eins und zwei im Sound variierend, tausendfach auf Social Media betanzt, nachgespielt, geliebt, weil er einfach so gut, so verstörend und fürchterlich eingängig ist, genau dieser Song wurde in Staffel drei einfach ausgetauscht. Warum zur Hölle sollte Autor und Regisseur Mike White das tun?