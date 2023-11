SZ Plus Exklusiv Christoph Waltz im Interview : "Wieso muss man dauernd glücklich sein?"

Oscar-Preisträger Christoph Waltz über Gold und Dreck in Hollywood, seine Rolle als Unternehmensberater in "The Consultant", und die Frage, was die Lufthansa mit seinem neuen Rimowa-Koffer angestellt hat.