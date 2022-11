Von Marlene Knobloch

Nach einer halben Stunde ist er da, der komplette Nullerjahre-Schock. An diesem Samstagabend schreitet Robbie Williams - "Mega-Star Robbie Williams" - mit Glitzeranzug und Geigen zu "Angels" die Treppen hinauf, vorbei an Zuschauerreihen, teilt das weiße Meer aus Handylichtern, klatscht Hände ab, streicht singend mit seinen Star-Fingern über Strickjacken und C&A-Sakkos, legt den Arm großzügig um einen Bub, der gar nicht daran denkt, in Ohnmacht zu fallen, sondern konzentriert die Berührung ins Internet transferiert. Friedrichshafen singt schöner und schüchterner als jedes Bierzelt: "She offers me protection, alalala and affection". Robbie singt hörbar live, die Halle jubelt und kreischt, und als sich der ergraute Popstar schließlich mit glänzenden Augen verbeugt, und die Menschen mit glänzenden Augen klatschen, und Thomas Gottschalk "Robbie" ruft, stellen sich Armhaare und Zehennägel gleichzeitig auf.