Von Holger Gertz

Jemand, der natürlich wissen muss, was es mit Wetten, dass...? im Innersten auf sich hat, ist der Teilzeitbauer Achim Jehle aus Sulmingen, Landkreis Biberach. An seinem Kuhstall hängt immer noch die Plakette mit dem Logo der Show, denn im Dezember 2007 wurde er, Jehle, Wettkönig, nachdem es ihm gelungen war, verschiedene Kühe am Kaugeräusch zu erkennen. Die Kühe zermalmten Äpfel, und Jehle legte mit verbundenen Augen sein Ohr ganz dicht an ihre Mäuler und löste: Das ist Ida. Das ist Luise. Bei Ida dauerte die Identifizierung länger, die Kuh verschlang fünf Äpfel, und Moderator Thomas Gottschalk brachte einen seiner leicht aus der Hüfte abgefeuerten Gottschalk-Sätze: "Die gibt morgen Apfelsaft statt Milch."