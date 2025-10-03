Das ganze Dorf schläft ein. Die Werwölfe wachen auf. Sie suchen sich ein Opfer aus. Und schlafen wieder ein.
StreamingAugen zu, dann kommt der Wolf
Lesezeit: 2 Min.
Die ARD versucht sich an Reality-TV und verwandelt das Lüge-und Betrüge-Gesellschaftsspiel „Werwölfe“ in eine Serie zum Mitraten. Aber will man da wirklich zusehen?
Von Marie Gundlach
ARD-Serie:Wir Süchtigen
Heiß oder problematisch? Die ARD zeigt eine außergewöhnliche Serie über Sexsucht. Aber so richtig versteht man bei „Naked“ weder die Geschichte noch das Problem.
Lesen Sie mehr zum Thema