Von Gerhard Matzig

Es ist das Jahr 1973 und wer heute „verdammte Krise“ denkt, kann gern einmal zurückblättern in den Chroniken der ewigen Verdammnis: Jom-Kippur-Krieg, Militärputsch in Chile – und dem Westen wird das Öl abgedreht. Der Opel Manta, niedrige Gürtellinie und eine Motorhaube wie eine Einladung zum Sex, erbaut als deutsche Sehnsuchtsvorstellung von dem, was Glamour sein könnte, steht in der Garage. Kein Sprit. Kein Sex. Voll die Krise.