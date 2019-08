7. August 2019, 12:32 Uhr Filmzitate in Videospielen Referenz oder Schleichwerbung?

Immer häufiger finden sich in Videospielen Referenzen zur Film- und Serienwelt - für Netflix und Marvel eine dankbare PR-Möglichkeit.

Die entsprechenden Inhalte sind nicht als Werbung gekennzeichnet. Die genaue Rechtslage ist unklar.

Von Stefan Sommer

Plötzlich ist da dieses bekannte Glimmen, ein feuriger Schlund, das Tor zu einer Parallelwelt. Durch diese Schleusen sind in der Serie Stranger Things drei Staffeln lang Menschen wie Monster verschwunden und aufgetaucht. Und nun tut sich das Tor zur Parallelwelt in einem Parallelmedium auf: mitten im Videospiel Fortnite.

Dass Dinge oder Figuren plötzlich im Spiel auftauchen, ist ein recht neues Phänomen. Und es hängt unmittelbar mit dem gewaltigen Erfolg des Genres zusammen.Live gezeigte Duelle in Videospielen sind längst zu einem globalen Markt herangewachsen, und der Online-Shooter Fortnite mit zweihundert Millionen registrierten Spielern zu einem veritablen Marktführer.

Als Kyle Giersdorf, 16 Jahre alt, kürzlich Fortnite-Weltmeister wurde, schauten knapp 23 000 Zuschauer in einem New Yorker Stadion zu. Er setzte sich in mehreren Runden gegen vierzig Millionen Gegner durch. Preisgeld: drei Millionen Dollar.

Experten schätzen, dass die Softwarefirma Epic Games, die das Spiel entwickelt hat, 2018 einen Gewinn von drei Milliarden Euro verzeichnete. Der Battle-Royal-Modus, bei dem die Spieler auf einer Insel ausgesetzt werden, und der letzte Überlebende zum Sieger gekürt wird, ist eins der popkulturellen Phänomene des Jahres, der Siegertanz, "Floss-Dance", ist inzwischen selbst bei Nichtspielern bekannt.

Zweihundert Millionen junge, internetaffine User an einem virtuellen Ort? Das weckt Begehrlichkeiten bei Werbekunden. Anfang 2019 kooperierte deshalb unter anderem die amerikanische Profifootball-Liga NFL mit dem Spiel, um für den 53. Super Bowl zu werben. Jetzt interessieren sich auch Medienkonzerne für den Shooter. Unter anderem Marvel und Netflix haben erkannt, dass sich ihre Zielgruppe dort aufhält - stundenlang, täglich.

Zusammen mit Epic Games starten die Firmen deshalb offizielle Kooperationen, so genannte "Crossover-Events": Für den Start der dritten Staffel der Netflix-Serie Stranger Things tauchten in Fortnite die glühenden Dimensionstore auf. Zum Kinostart von The Avengers: Endgame konnten Spieler im April in die Rolle von Kriegsherr Thanos schlüpfen. Auf der regulären Karte des Spiels war der Handschuh versteckt, mit dem Thanos große Teile der Menschheit vernichtet. Spieler, die ihn entdeckten, verwandelten sich.

Als Ankündigung für den Start des dritten Teils der Auftragskillersaga John Wick stellte Epic Games im Mai den "John-Wick-Skin" bereit, den Kampfanzug also, den Keanu Reeves in den Filmen trägt. Auch hier konnte man im Look des Filmprotagonisten auf die Jagd gehen. Die Grenzen zwischen den Genres lösen sich auf.