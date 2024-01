Gesundheitswerbung im TV:Es tut gleichmäßig weh

Von Cornelius Pollmer

Wir legen direkt los mit der "Operation Pillepalle", einem nicht nur arbeitsrechtlich interessanten Experiment ungewissen Ausgangs. Die Ressortleitung hat "angeregt", bitte eine Woche lang sämtliche Spots am frühen Abend in ARD und ZDF zu sichten, verbunden mit der Frage, was diese in ihrer Gesamtschau so erzählten über das Fernsehen im Jahr 2024, über sein Publikum, nicht zuletzt: über das Leben im strengen Frost dieses deutschen Winters?