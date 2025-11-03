Das „Zeit-Magazin“ hat einen Text von Ai Weiwei nicht gedruckt. Dafür aber die „Weltbühne“ aus dem Berliner Verlag. Der Künstler sei gecancelt worden. Was ist passiert?

Im Juli dieses Jahres hat das Zeit-Magazin den weltberühmten Künstler Ai Weiwei um einen Text gebeten. Dieser Text ist, Stand heute, dreimal erschienen, in zwei verschiedenen Sprachen, aber: nicht im Zeit-Magazin. Ai Weiwei beschwerte sich darüber bei Instagram, schnell waberte ein diffuser Cancel-Vorwurf herum.