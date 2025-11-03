Im Juli dieses Jahres hat das Zeit-Magazin den weltberühmten Künstler Ai Weiwei um einen Text gebeten. Dieser Text ist, Stand heute, dreimal erschienen, in zwei verschiedenen Sprachen, aber: nicht im Zeit-Magazin. Ai Weiwei beschwerte sich darüber bei Instagram, schnell waberte ein diffuser Cancel-Vorwurf herum.
Cancel-CultureDie Meinungsfreiheit explodiert
Lesezeit: 5 Min.
Das „Zeit-Magazin“ hat einen Text von Ai Weiwei nicht gedruckt. Dafür aber die „Weltbühne“ aus dem Berliner Verlag. Der Künstler sei gecancelt worden. Was ist passiert?
Von Bernhard Heckler
Kulturfernsehen:Da war doch mal Debatte
„Aspekte“, „Kulturzeit“ und „ttt“ wollen weg vom Dünkel, doch etwas Entscheidendes scheint verloren. Was gibt es zu feiern im deutschen Kulturfernsehen?
Lesen Sie mehr zum Thema