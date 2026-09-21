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USASolidarität mit CNN: US-Sender schränken Trump-Begleitung ein

Lesezeit: 3 Min.

Reporter Vaughn Hillyard vom US-Sender MS NOW arbeitet nach seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus jetzt an einer Straßenecke in Washington.
Reporter Vaughn Hillyard vom US-Sender MS NOW arbeitet nach seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus jetzt an einer Straßenecke in Washington.
Alex Wroblewski/AFP

Neben Konkurrenten ABC, CBS und NBC weigert sich sogar Fox News, über die Reise des US-Präsidenten nach New York zur UN-Generalversammlung zu berichten. Es gibt eine gemeinsame Erklärung zur Pressefreiheit.

Von Peter Burghardt, Washington

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Peter Baker berichtet seit 30 Jahren aus dem Weißen Haus, erst für die Washington Post und längst für die New York Times. Aber einen Tag wie diesen Montag habe er noch nie erlebt, wie er in einem Video schildert: Erstmals seit sehr langer Zeit wurde ein US-Präsident von keiner Fernsehkamera begleitet, als er auf Reisen ging. Donald Trump machte sich auf den Weg nach New York, doch die zuständigen TV-Teams boykottierten ihn – weil er Kollegen aussperrt.

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