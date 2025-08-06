Die heißersehnte zweite Staffel von „Wednesday“ läuft nun auf Netflix: Warum ein Mädchen mit Zöpfen und schlechter Laune die ideale Heldin in krisengebeutelten Zeiten ist.

Von Susan Vahabzadeh

Wednesday Addams ist seit ihrer Geburt vor etwa achtzig Jahren nur wenig gewachsen, ihr Leben begann als Sechsjährige, inzwischen besucht sie immerhin die Highschool. Aber ihre schwarzen Zöpfe, ihr Sinn fürs Makabre und die schlechte Laune waren immer schon ihre Markenzeichen. Sie erblickte das Licht der Welt in den Cartoons von Charles Addams im New Yorker, 1964 wurde sie zum Fernsehstar, und ihr Schöpfer hätte sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass das kleine Mädchen mit dem schwarzen Kleid und dem düsteren Gesichtsausdruck der Star der Addams Family werden würde, die sich ihrerseits in jeder Generation ihren Platz in der Popkultur erobert hat.