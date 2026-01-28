Srdjan Govedarica erzählt gerne folgende Anekdote: „Der iranische Protagonist eines Beitrags von uns, der 2024 bei der Messerattacke in Solingen verletzt worden war, erhielt danach eine Einladung des Bundespräsidenten. Das Erste, was er gemacht hat, war, unseren Mitarbeiter Bamdad Esmaili anzurufen und zu fragen: ‚Wer ist das? Soll ich da hingehen?‘“