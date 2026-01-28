Srdjan Govedarica erzählt gerne folgende Anekdote: „Der iranische Protagonist eines Beitrags von uns, der 2024 bei der Messerattacke in Solingen verletzt worden war, erhielt danach eine Einladung des Bundespräsidenten. Das Erste, was er gemacht hat, war, unseren Mitarbeiter Bamdad Esmaili anzurufen und zu fragen: ‚Wer ist das? Soll ich da hingehen?‘“
WDRWie erklärt man Deutschland?
Lesezeit: 5 Min.
Vor zehn Jahren startete der Westdeutsche Rundfunk „WDRforyou“, einen Social-Media-Kanal für Einwanderer. Früher fragten die Follower: Was ist eine Abschiebung? Heute: Wie kauft man ein Eigenheim?
Von Alexander Menden
