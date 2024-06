Der Westdeutsche Rundfunk hat eine neue Intendantin gefunden: Katrin Vernau wird die Leitung der größten Landesanstalt der ARD ab 2025 übernehmen. Das ist das Ergebnis einer Wahl im Rundfunkrat des WDR am Donnerstag. Vernau wird damit die Nachfolgerin von Tom Buhrow, 65, der seit Sommer 2013 Intendant des Senders ist und sein Amt zum Jahresende aufgibt.

Katrin Vernau ist derzeit die WDR-Verwaltungsdirektorin und hat außerdem bereits Erfahrung als Intendantin. 2022 leitete sie übergangsweise für ein Jahr den krisengebeutelten RBB.

Außer Vernau traten drei weitere Kandidaten bei der Wahl um Buhrows Nachfolge an: Helge Fuhst, Tagesthemen-Moderator und zweiter Chefredakteur der Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell, WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und Elmar Theveßen, der das ZDF-Studio in Washington leitet.

Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl zwischen Helge Fuhst und Katrin Vernau im zweiten Wahlgang, nachdem im ersten Wahlgang kein Kandidat die nötige absolute Mehrheit erzielt hatte. In der Stichwahl setzte sich Vernau dann mit 36 von 55 Stimmen durch. Im Rundfunkrat hatten sich die vier Kandidaten am Donnerstag vor der Wahl vorstellen müssen. Sie wurden von einer Findungskommission aus 18 Bewerbungen ausgewählt.