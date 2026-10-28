So weit ist es schon gekommen: Jetzt verdienen Annemarie und Wayne Carpendale auch noch Werbegeld mit ihrer Trennung. In einem Instagram-Video sieht man die Moderatorin und den Schauspieler, wie sie getrennt voneinander nach Singapur reisen. Gemeinsam besuchen sie dort unter anderem einen Garten, in dem Orchideen nach berühmten Besuchern benannt sind. „Eine ‚Annie‘ wäre schön“, sagt sie. „Die redet dann die ganze Zeit“, nörgelt er. „Und eine Orchidee namens ‚Wayne‘ würde nie zuhören“, retourniert sie.