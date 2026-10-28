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Soziale Medien„Wenn euch unsere Trennung auf den Sack geht, dann einfach weiter scrollen“

Lesezeit: 3 Min.

Die Moderatorin Annemarie Carpendale und der Schauspieler Wayne Carpendale haben vor einigen Wochen ihre Trennung bekanntgegeben.
Die Moderatorin Annemarie Carpendale und der Schauspieler Wayne Carpendale haben vor einigen Wochen ihre Trennung bekanntgegeben.
APress/Imago

Wayne und Annemarie Carpendale werben mit ihrer Trennung für Sponsoren auf Instagram. Was sich zynisch anhört, ist bei genauerem Blick der erstaunlich professionelle Umgang zweier Entertainer mit der Öffentlichkeit.

Von Stefan Niggemeier

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So weit ist es schon gekommen: Jetzt verdienen Annemarie und Wayne Carpendale auch noch Werbegeld mit ihrer Trennung. In einem Instagram-Video sieht man die Moderatorin und den Schauspieler, wie sie getrennt voneinander nach Singapur reisen. Gemeinsam besuchen sie dort unter anderem einen Garten, in dem Orchideen nach berühmten Besuchern benannt sind. „Eine ‚Annie‘ wäre schön“, sagt sie. „Die redet dann die ganze Zeit“, nörgelt er. „Und eine Orchidee namens ‚Wayne‘ würde nie zuhören“, retourniert sie.

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