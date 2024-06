Jetzt wird dieser Mann aus England doch nicht Chefredakteur der Washington Post , am Freitag wurde die Absage publik. Stattdessen macht Robert Winnett als Vize beim Daily Telegraph in London weiter. „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Rob Winnett beschlossen hat, bei uns zu bleiben“, berichtete dessen Chefredakteur der Belegschaft. „Wie Sie alle wissen, ist er ein talentierter Kerl.“ Der Verlust der Post sei ein Gewinn für den Telegraph.

Bei vielen Mitarbeitern der Washington Post allerdings hält sich die Trauer offenbar stark in Grenzen, denn die Personalie hatte zuletzt für erheblichen Ärger gesorgt. Anfang Juni war im Streit über die Pläne des Herausgebers Will Lewis erst die Chefredakteurin Sally Buzbee zurückgetreten und fürs Erste von Matt Murray ersetzt worden, vorher Redaktionsleiter des konservativen Wall Street Journal. Nach den US-Wahlen im November sollte dann Mr. Winnett übernehmen, wie CEO Lewis Brite und in den USA weitgehend unbekannt.

Unterdessen jedoch machten mehrere Geschichten über die Methoden der beiden in britischen Medienhäusern die Runde. So schrieb die New York Times, Lewis und Winnett hätten für Texte in der Sunday Times illegal ergatterte Informationen verwendet. Bei dem Blatt waren sie früher beide tätig. Dann enthüllte die Washington Post selbst, Winnett habe für exklusive Stücke Kontakte zu einem geständigen Betrüger genützt.

Lewis will die Post angesichts des Leserschwunds umbauen, unter anderem mit einem Newsroom für neue Leserwünsche, da schien ihm Winnett die Idealbesetzung zu sein. In der Redaktion der Post dagegen herrscht nun einige Erleichterung, dass ihnen Winnett und dessen Art des Journalismus erspart bleibt, wie in der Times nachzulesen ist. „Mit Bedauern teile ich Ihnen mit, dass Robert Winnett sich von seinem Posten als Redakteur bei der Washington Post zurückgezogen hat“, informierte derweil Lewis. „Rob genießt meinen größten Respekt und ist ein unglaublich talentierter Redakteur und Journalist.“

Lewis wird jetzt nach einem anderen Chefredakteur suchen, und man wird sehen, wie lange der Verleger selbst unter diesen Umständen durchhält. Die Washington Post gehört dem Amazon-Milliardär Jeff Bezos, einem der reichsten Menschen der Welt.