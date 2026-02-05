Schon wieder ist die legendäre Washington Post Objekt der Berichterstattung, und wie. Aber auch jetzt nicht, weil sie einen Scoop gelandet hat wie in den alten, den glorreichen Zeiten. Als ihre Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein enthüllten, dass der US-Präsident Richard Nixon im Watergate-Hotel am Potomac die Demokraten ausspionieren ließ, die Geschichte endete bekanntlich mit Nixons Rücktritt. Diesmal sind da Überschriften wie diese: „Der Mord an der Washington Post“, so titelt das Magazin The Atlantic.