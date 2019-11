Die Gewerkschaft ver.di und der Bayerische Journalistenverband haben die Beschäftigten des Bayerischen Rundfunks zum zweitägigen Streik aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag kommt es deswegen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Programm, einige Sendungen fallen aus.

Grund für den Streik sind die laufenden Tarifverhandlungen, die am 27. November in eine neue Runde gehen sollen. Der Appell zur Arbeitsniederlegung gilt für alle Dienste, die Mittwoch um 23 Uhr oder später (bis Freitag 23:00 Uhr) beginnen und am Samstag in den frühen Morgenstunden enden. Das Radiomagazin Zündfunk entfällt heute, genau wie die Fernsehsendung Wir in Bayern. Der Nachrichtensender B5 wurde nur bis mittags bespielt.

Die Gewerkschaften fordern eine Anhebung der Honorare und Gehälter von einem Gesamtvolumen von mindestens 3,2 Prozent pro Jahr. Der BR bietet laut eigenen Angaben eine Erhöhung der Tarifgehälter um 2,1 Prozent.

BR-Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel sagte zum Streik, "Streikaufrufe von mehr als zwei Tagen Dauer" seien "in der Geschichte des BR und der ARD ohne Beispiel".

Seit Mitternacht streiken auch die Mitarbeiter des NDR für bessere Gehälter: Am Morgen lief die von Susanne Daubner moderierte Tagesschau ohne Bilder und Videos im Hintergrund. Ob der Streik sich auch sichtbar auf die Tagesschau um 20 Uhr auswirken wird, ist noch unklar.