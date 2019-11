Als Stimme aus dem Off wurde er in "Der Preis ist heiß" zum Publikumsliebling. Später arbeitete Walter Freiwald nicht einfach bei Verkaufssendern - er war "Vollblutverkäufer".

Am Anfang war Walter Freiwald lange nicht zu sehen. Da machte er sich einen Namen als Stimme aus dem Off. Erst beim Radio, dann ab 1989 bei "Der Preis ist heiß", jener legendären RTL-Werbeshow, in der Kandidaten die Preise von Produkten erraten mussten. Harry Wijnvoord war damals der Moderator, und Walter Freiwald beschrieb aus den Kulissen heraus die Qualitäten der Waren. Er rasselte Produktbeschreibungen herunter und profilierte sich dabei als sprechender Beipackzettel, der im Unterton stets auch einen Hauch von Ironie transportierte und sich ein wenig über das eigentlich komplett alberne Tun lustig machte. Seinen großen Moment hatte er, wenn er die Eröffnung zweier Klappen anpreisen durfte. "Meine Damen und Herren: Das Rad", posaunte er, und dann fuhr aus einer Art Schrank eine Art Glücksrad heraus.

Man weiß aus zahlreichen Interviews, dass der Hintergrundmann immer ein bisschen gelitten hat an seinem Kulissendasein. Umso mehr konnte er sich freuen über die Tatsache, dass er trotz seiner weitgehenden Unsichtbarkeit zum Publikumsliebling avancierte.

Als "Der Preis ist heiß" dann 1997 nach über 1800 Folgen abgesetzt wurde, fand Freiwald Beschäftigung bei Shoppingshows. Erst im hauseigenen RTL Shop, später dann bei anderen Verkaufssendern. Dabei bewahrte er sich seine schnoddrige Art, die er als Markenzeichen polierte, und die stets klarmachte, dass der Meister der großen Sprüche eine innere Distanz zu seinem banalen Wirken hielt.

Freiwald scheute dabei auch nicht vor Peinlichkeiten zurück. Als er ein vibrierendes Sportgerät ausprobieren musste, ließ er die Hosen bis auf die Knöchel rutschen, was natürlich als Unfall deklariert wurde. "Ich bin ein Vollblutverkäufer", hat er mal über sich gesagt und damit den Kern seines Talents klar beschrieben.

"Frei Schnauze und mit einem Augenzwinkern"

Trotzdem drängte es den gebürtigen Friesen zu Höherem. Mehrfach machte er klar, dass er sich einem Thomas Gottschalk oder einem Günther Jauch durchaus ebenbürtig fühle und nicht verstehe, warum die beiden die großen Shows moderieren dürfen, er aber mit Kleinkram vorlieb nehmen müsse. Sein Profilierungsdrang ging so weit, dass er sich 2010 in einem Brief an den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel sogar als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten ins Spiel brachte.

Im Januar 2015 zog er dann ins RTL-Dschungelcamp und wurde dort als Teilzeitcholeriker inszeniert. "Sie haben mich zum Bösen gemacht", sagte er später mehrfach in Interviews und monierte die nicht ganz gerechte Behandlung durch seinen Heimatsender, die sogar dazu führte, dass Mike Krüger seinen Hit "Mein Gott Walter" kurzerhand auf die frischen Freiwald-Erlebnisse umdichtete.

Um den frischen Dschungelruhm zu nutzen, veröffentlichte Freiwald eine Single und das Buch "Frei Schnauze und mit einem Augenzwinkern", in dem er aus dem Nähkästchen plauderte. Er arbeitete wieder als Shoppingsender-Verkäufer, machte Werbung für Autohäuser und durfte sogar gelegentlich bei jungen Formaten mitmischen. Bei "Luke! Die Woche und ich" durfte er das Sauna-Quiz "Der Schweiß ist heiß" ansagen, und bei der Funk-Show "Worldwide Wohnzimmer" trug er ein Käppi mit der Aufschrift "Make Walter Great Again".

Vor zwei Wochen meldete er sich dann über Social Media mit einer traurigen Nachricht. Bevor "Bild" und "RTL.de" irgendwelche Unwahrheiten über ihn verbreiten, wolle er lieber selbst mitteilen, dass er unheilbar krank sein und diese Krankheit nicht überleben werde. "Der Krebs ist ein Arschloch" schrieb er. Am vergangenen Samstag ist Walter Freiwald im Alter von 65 Jahren gestorben.