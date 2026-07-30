Ein älterer Ausschnitt aus einer Talkshow ist zu sehen in der BBC-Dokumentation „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret“. Darin wird der Schauspieler und Sänger auf seine zweideutigen Texte angesprochen und antwortet mit einem Aphorismus: „Alles in dieser Welt dreht sich um Sex. Außer Sex. Bei Sex geht es um Macht.“ Der einstündige Film muss auf solche Clips zurückgreifen, damit die Zuschauer Leto erleben, er selbst wollte sich nicht beteiligen. Erst nach der Veröffentlichung hat er sich zu Wort gemeldet: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden sexuell missbraucht. Diese Behauptungen sind absolut und kategorisch falsch.“