Jörg Schönenborn arbeitet seit 40 Jahren für die ARD, seit 20 Jahren steuert auf Chefpositionen den WDR. Vor der Kamera trat er viele Jahre vor allem an Wahlabenden auf, um die ersten Hochrechnungen zu präsentieren. Nun, im Alter von 61, räumt er überraschend seinen Posten als WDR-Programmdirektor und wird neben Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni neuer Moderator der „Tagesthemen“ – Anchorman über Nacht. Wie kam es dazu?