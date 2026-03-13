Jörg Schönenborn arbeitet seit 40 Jahren für die ARD, seit 20 Jahren steuert auf Chefpositionen den WDR. Vor der Kamera trat er viele Jahre vor allem an Wahlabenden auf, um die ersten Hochrechnungen zu präsentieren. Nun, im Alter von 61, räumt er überraschend seinen Posten als WDR-Programmdirektor und wird neben Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni neuer Moderator der „Tagesthemen“ – Anchorman über Nacht. Wie kam es dazu?
ARD„Nicht mutlos machen. Das ist die Herausforderung“
Lesezeit: 4 Min.
Der bisherige WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn wechselt überraschend als „Tagesthemen“-Moderator vor die Kamera. Warum? Ein Gespräch.
Interview von Aurelie von Blazekovic
Öffentlich-Rechtliche:„Wir sind Teil dessen, was zuerst angegriffen wird“
An diesem Freitag will ZDF-Intendant Norbert Himmler für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden. Besuch bei einem, der als Manager vieles richtig macht und trotzdem oft von Fehlern reden muss.
Lesen Sie mehr zum Thema