Krieg? Make it Fashion!

Für die US-"Vogue" porträtiert Starfotografin Annie Leibovitz die First Lady der Ukraine, Olena Selenska. Das Ergebnis ist teilweise behämmert, moralische Erhebungen aber verbieten sich.

Von Julia Werner

Gerade wartete man in der Social-Media-Bubble der Fashion-Aktivistinnen noch vergeblich auf blau-gelbe Bikinis, da meldet sich die amerikanische Vogue jetzt mit einem Social-Media-Paukenschlag - die große Annie Leibovitz, Hoffotografin der größten Stars der Welt, hat vor ein paar Wochen Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, in Kiew fotografiert.