Von David Pfeifer

Die 90er-Jahre waren ein fantastisches Jahrzehnt für Popkultur. Grunge und Hip-Hop wurden groß, Models wurden Stars, Hollywood und die Mode-Industrie gingen auf Tuchfühlung, im Wortsinn, und all das wurde von keinem Magazin so beständig und gleichzeitig trendsensibel begleitet wie von der amerikanischen „Vogue“. Es fühlt sich daher wie ein großes Versprechen an, wenn Disney+ die Zuschauer, zumal diejenigen, die damals schon aktiv am Leben teilnahmen, mit einer Doku-Reihe lockt, die „In Vogue: the 90s“ heißt.