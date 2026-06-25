Die „Vogue“ ist das angesehenste aller Modemagazine – doch auf den digitalen Kanälen verschwimmt die Trennung von Werbung und Inhalt. Der Presserat spricht von einem „schwerwiegenden Verdacht“.

„Vogue ist eine Marke, die Menschen lieben und der sie vertrauen – diese Verantwortung tragen wir gerne und mit vollem Einsatz für hohe journalistische Standards“, heißt es auf der Webseite der deutschen Ausgabe des großen Modemagazins. Hohe journalistische Standards, dazu gehört im allgemeinen Verständnis auch die Trennung von Werbung und Redaktion.