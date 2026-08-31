In einer Netflix-Doku werden die Gesichter minderjähriger Opfer mit KI ersetzt. Lässt sich der Anspruch von Wahrhaftigkeit mit den neuen technischen Möglichkeiten versöhnen?

Samuel Bateman hatte einen ganzen Anhänger voller Ehefrauen. Manche hatten kleine Kinder von ihm, manche waren selbst noch minderjährig. Bateman hatte sich in einem abgelegenen Wüstenort in Utah zum Anführer einer fundamentalistischen Mormonen-Sekte erklärt und schmückte sich mit immer mehr sehr jungen Frauen oder Mädchen, die ihn offensichtlich verehrten – oder ihm ausgeliefert waren.