Von Stefan Fischer

Das hat es im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben: Barbara Schöneberger betritt eine Showbühne - und es ist still. Um die Entertainerin und ihre Eloquenz musste man sich am Samstagabend aber nicht sorgen. Es war vielmehr ein technischer Defekt, der in den ersten Minuten von "Verstehen Sie Spaß?" verhinderte, dass die Zuschauer im Ersten alles hätten hören können, was Schöneberger sagte und sang.