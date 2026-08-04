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NachrufEin Humanist der Berliner Republik

Lesezeit: 3 Min.

Der ehemalige Regierungssprecher der rot-grünen Bundesregierung, Uwe-Karsten Heye.
Der ehemalige Regierungssprecher der rot-grünen Bundesregierung, Uwe-Karsten Heye. Christoph Soeder/dpa

Uwe-Karsten Heye verstand sich als Regierungssprecher der rot-grünen Koalition, nicht als Vertreter von Parteipositionen. Er verkörperte glaubwürdig demokratische Ziele und sah Respekt als Lebensaufgabe an.

Von Nils Minkmar

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Die erste und bis heute einzige rot-grüne Bundesregierung war ein Team aus politischen Persönlichkeiten mit beträchtlichen Fähigkeiten. Gleichwohl fehlte es unter den Männern im Kabinett an Menschen, mit denen man gern geplaudert und etwas getrunken hätte. Schröder war damit beschäftigt, Kanzler zu sein, Fischer und Schily wussten vieles besser, und Oskar Lafontaine ist ohnehin kein einfacher Charakter. Umso mehr hellte sich das Gesicht vieler Journalistinnen und Journalisten auf, wenn Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye erschien.

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