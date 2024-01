Von Jürgen Schmieder

Wer Rick Reilly mal getroffen hat, der weiß, dass dieser Mann Geschichten erzählen kann wie kaum ein anderer; über Donald Trump etwa und dessen Betrügereien beim Golf. Er besitzt dieses Talent, und das ist ja die große Kunst beim Schreiben über Sport, über das bekannte Ergebnis hinaus eine Geschichte zu finden, dröge Statistiken interessant zu verpacken und die Leser mit relevanten Zusammenhängen zu unterhalten. Über Trump also nicht nur zu sagen, dass der aus einer 79er-Runde eine 68 gemacht hat, sondern: "Er ist der reiche Onkel, bei dem ein paar Schrauben locker sind und der den Kindern bei der Familienfeier unfassbare und deshalb unterhaltsame Geschichten erzählt: dass er Frank Sinatra verprügelt und Wonder Woman geküsst hat. Das ist so lange lustig, bis er Präsident werden will."