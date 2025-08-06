Zum Hauptinhalt springen

USADie letzte Stimme in Pocahontas County

Bald im Funkloch? Eine Farm nahe Green Bank, West Virginia.
Bald im Funkloch? Eine Farm nahe Green Bank, West Virginia. (Foto: Jim West/mauritius images/Alamy Stock P)

„Allegheny Mountain Radio“ ist für viele Menschen in West Virginia das einzige empfangbare Signal. Seit Donald Trump den öffentlich finanzierten Rundfunk ins Visier nimmt, kämpfen auch sie ums Überleben.

Von Boris Herrmann, New York

Die Moderatorin Heather Niday hat dieser Tage in ihrer Mittagsendung auf Allegheny Mountain Radio ein kostenloses Familien-Event mit „Spice, dem verrückten Zauberer“ empfohlen. An einem anderen Tag sprach sie über den Lehrermangel in ihrem ländlichen Sendegebiet in Pocahontas County, West Virginia. Zwischen Oldies von Elvis Presley, den Temptations und Petula Clark („Dooowntown“) kamen auch die Freunde der beliebten Rubrik „Vermisste Haustiere“ auf ihre Kosten.

