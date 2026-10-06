Als Pressesprecherin Donald Trumps war Karoline Leavitt bei den traditionellen Medien so gefürchtet wie verhasst. Mit kalter Arroganz kanzelte sie Journalistinnen und Journalisten bei den Pressekonferenzen vor den Kameras der Weltöffentlichkeit ab. Erfahrene Journalisten wurden von ihr wie dumme Jungs und Mädchen behandelt. Rechte Nischenmedien wie Newsmax oder Breitbart News behandelte sie dagegen zuvorkommend. Flankiert wurde das alles von einer restriktiven Medienpolitik des Weißen Hauses, das etablierte Medien wie AP zeitweise aus dem Pressepool verbannte und dafür Platz für ebenjene Rechtsausleger schuf.

Die heute 29-Jährige war die jüngste Person, die jemals dieses Amt innehatte. Donald Trump bezeichnete sie als „eine meiner wichtigsten externen Beraterinnen und eine einflussreiche Stimme innerhalb der Republikanischen Partei“. Dann trat sie im August zurück. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai wollte sie sich mehr ihrer Familie widmen, sagte sie. Ihre neue Rolle war Beraterin bei Trumps Maga Inc. mit Blick auf die Midterm-Wahlen im November.

Bei Fox News freut man sich auf „authentische und scharfsinnige Einblicke“ von Karoline Leavitt

Lange hielt es sie nicht im Mutterschutz. Am Montag gab der Nachrichtensender Fox News bekannt, dass sie dort in Zukunft als politische Kommentatorin tätig sein wird. „Karolines Erfahrungen aus erster Hand im Weißen Haus und im Präsidentschaftswahlkampf verschaffen ihr ein einzigartiges Verständnis der heutigen politischen Landschaft“, erklärte Suzanne Scott, Geschäftsführerin von Fox News Media, in einer Mitteilung. „Wir freuen uns darauf, dass sie unserem Publikum auf allen Plattformen von Fox News Media authentische und scharfsinnige Einblicke vermitteln wird.“ Leavitt gab auch gleich eine eigene Erklärung heraus: „Ich freue mich darauf, den Millionen Zuschauern von Fox auf all ihren Plattformen meine einzigartige Perspektive aus meiner Zeit als Pressesprecherin des Weißen Hauses zu vermitteln – mit derselben Energie und Offenheit, die meine Amtszeit geprägt haben.“

Das alles bedeutet, dass sich die rechtslastige Fox-Nachrichtenorganisation aus dem Hause Murdoch nun eine der schärfsten Ideologinnen des Trumpismus vor die Kameras holt. Noch ist nicht klar, in welchen Sendungen und Formaten Leavitt auftreten und welche Rolle sie in der Partei weiterspielen wird. Aber eines kann man erwarten – ihre scharfe Haltung wird sie sich bewahren.