Wenn in deutschen Talkshows über den Krieg in Iran diskutiert wird, gibt es ein doppeltes Dilemma. Die Europäer sind in Entscheidungen über das Kriegsgeschehen in keinerlei Hinsicht eingebunden, sodass Empfehlungen aller Art eigentlich immer nur ein Trockenskikurs sind, wie Franz Josef Strauß folgenlose Diskussionen im luftleeren Raum gerne genannt hat. Und man weiß nie, welche Halbwertszeit die jeweilige Diskussionsgrundlage überhaupt hat, je nachdem, welche Tageslosung US-Präsident Donald Trump gerade ausgibt. „Der Plan definiert sich nach der Morgenlaune des Präsidenten“, sagt der ehemalige CSU-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.
„Maischberger“Der „Machiavelli mit Orangenhaut“
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Müssen die Europäer Donald Trump helfen, die Straße von Hormus zu sichern? Bei „Maischberger“ sind sich Omid Nouripour und Karl-Theodor zu Guttenberg einig: Nein sagen ist auch keine Option.
Von Peter Fahrenholz
„Maybrit Illner“:Tut Trump nur so, als sei er verrückt?
Schriftstellerin Juli Zeh bemüht bei „Maybrit Illner“ eine neue Theorie: Vielleicht sind die irren Drohungen des US-Präsidenten bloß eine gewiefte Verhandlungsstrategie.
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