Panayotis Alexander Lalas kickte einst selbst für das US-Team, optisch lag er damals irgendwo zwischen Kurt Cobain und Catweazle. Ein Freigeist also? Nicht wirklich, wie heute täglich im Fernsehen zu erleben ist.

Wer schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA zugeschaut hat, der erinnert sich vielleicht noch an diesen Freak im amerikanischen Trikot. Panayotis Alexander Lalas, kurz Alexi Lalas, war bei den Gastgebern eindeutig die auffälligste Figur, optisch irgendwo zwischen Kurt Cobain und Catweazle anzusiedeln – rote Mähne, roter Grunge-Bart, ein Rockstar am Ball. Man konnte ihn für einen Freigeist halten, obwohl dieser Mann mit der Nummer 22 ein ziemlich rustikaler Verteidiger war.