Von Christian Zaschke, New York

Nachdem der US-Kabelsender Fox News im April die Sendung des Moderators Tucker Carlson abgesetzt hatte, spekulierte die Branche mit einiger Leidenschaft darüber, wer die Nachfolge des rechten Scharfmachers antreten könnte. Am Montag verkündete der Sender, man habe dem 44 Jahre alten Jesse Watters die Aufgabe übertragen, in Carlsons Fußstapfen zu treten. Ab 17. Juli soll Watters wochentags um 20 Uhr Ostküstenzeit die Zuschauer zurückgewinnen, die sich nach Carlsons Aus vom Sender abgewandt hatten.

Fox News ist ein meinungsstarker, rechtskonservativer Sender und geht Kontroversen nicht aus dem Weg. Carlson hatte das Kunststück fertiggebracht, selbst in diesem Umfeld als zu rechts zu gelten, was Fox trotz hervorragender Quoten dazu bewog, den Moderator vom Bildschirm zu nehmen. Dieser hatte daraufhin angekündigt, er werde seine Sendung auf Twitter verlegen, doch Fox warnte, er sei vertraglich weiterhin exklusiv gebunden. Derzeit ist es daher still um den zuvor allgegenwärtigen Carlson.

Watters ist meist nicht so extrem wie Carlson, teilt mit diesem jedoch die Lust an der Provokation

Branchenkenner gehen davon aus, dass dessen Vertrag mit 15 bis 20 Millionen Dollar im Jahr dotiert ist. Es sagt einiges über Carlsons Popularität im rechten Spektrum aus, dass der Sender dazu bereit ist, diese Summe einstweilen einfach dafür zu bezahlen, dass der Moderator nicht woanders auftritt. Bei Carlson schalteten zuletzt im Schnitt 2,6 Millionen Menschen ein, was ihn zum quotenstärksten Moderator im Kabelfernsehen machte. Derzeit verzeichnet Fox News in der Stunde ab 20 Uhr im Schnitt 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Watters hat bisher die Stunde ab 19 Uhr moderiert. Er ist meist nicht so extrem wie Carlson, teilt mit diesem jedoch die Lust an der Provokation. Im Dezember 2021 forderte er zum Beispiel dazu auf, den Immunologen Anthony Fauci aus dem Hinterhalt zu attackieren und ihm den rhetorischen "kill-shot" zu verpassen. Fauci hatte die US-Antwort auf die Covid-Pandemie koordiniert und war deshalb in rechten Kreisen zur Hassfigur geworden. Fauci verurteilte die Wortwahl scharf und forderte die umgehende Entlassung von Watters. Fox lehnte das mit dem Hinweis ab, es habe sich um eine "Metapher" gehandelt. Wenig später wurde Watters befördert.

Zum durchgeknallten Verschwörungskult QAnon sagte er einmal, dieser habe auch gute Arbeit geleistet, indem er wichtige Erkenntnisse über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder den "tiefen Staat" ans Licht gebracht habe. Er habe QAnon immer für weniger gefährlich gehalten als die Antifa. Das sagte er wenige Monate, bevor Anhänger des Kults bei der Erstürmung des Kapitols im Januar 2021 führende Rollen spielten.

In früheren Jahren hatte er in einer Reihe namens "Watter's World" Straßeninterviews geführt. Man kennt das Format: Passanten werden mit überraschenden Fragen überrumpelt, im allerbesten Fall wird das lustig, ohne die Befragten bloßzustellen. Aber eben nur im allerbesten Fall. Unvergessen ist eine Episode, in der Watters in der New Yorker Chinatown chinesische Amerikaner fragte, ob sie Karate kennen. Karate ist ein japanisches Wort. Ferner fragte er, ob er sich zur Begrüßung eigentlich verbeugen müsse. Und ob die Armbanduhr, die er da sehe, geklaut sei.

Soundtrack des Beitrags war das Lied "Kung Fu Fighting" von Carl Douglas aus dem Jahr 1974. Zugegeben, ein exzellentes Lied, aber hier ging es eindeutig darum, sich über eine Minderheit lustig zu machen. Die Angelegenheit schlug Wellen, zahlreiche Interessenverbände forderten eine Entschuldigung, und der damalige Bürgermeister Bill de Blasio sagte, für diese Art von Rassismus sei in der Stadt kein Platz. Watters sagte, das dürfe man alles nicht so ernst nehmen, seine Beiträge seien immer mit einem Augenzwinkern zu sehen. Von einer Entschuldigung sah er ab.

Den durch Watters Beförderung auf die Primetime frei werdenden Platz um 19 Uhr übernimmt Laura Ingraham, die bisher ab 22 Uhr auftrat und zu den entschiedensten Befürwortern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump gehört. Zum Sturm auf das Kapitol äußerte sie die Ansicht, dieser sei womöglich von der Antifa organisiert worden, um anschließend Trumps Anhänger zu beschuldigen und dessen Erbe zu beflecken. Zudem sagte sie, die Demokratische Partei wolle die Amerikaner durch Immigranten ersetzen, also eine Art Bevölkerungsaustausch vornehmen.

Der Journalist und Komiker Greg Gutfeld übernimmt Ingrahams Platz um 22 Uhr. Er ist weniger kontrovers als Watters oder Ingraham, sagte aber nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, die Fernsehsender wollten die Zuschauer mit Bildern des Kriegs emotional manipulieren, weil das Geld bringe. Dafür wurde er selbst von den Fox-Korrespondenten kritisiert. Den Platz um 21 Uhr behält Sean Hannity, auch er ein Trump-Anhänger.

Ab Mitte Juli lautet der neue Vierklang im Abendprogramm von Fox News also Ingraham-Watters-Hannity-Gutfeld, und das bedeutet mit Blick auf die Wahlen im November 2024 an den meisten Abenden wohl nichts anderes, als eine vierstündige Dauerwerbesendung für Donald Trump. Fox-News-Chefin Suzanne Scott sagte, mit der neuen Aufteilung sei sichergestellt, dass das Publikum Zugang zu den "einzigartigen Perspektiven" dieses "Teams der Klassenbesten" habe, und das auf Jahre hinaus.