Jesse Watters soll von Mitte Juli an die Zuschauer zurückgewinnen, die sich nach Carlsons Aus von Fox News abgewandt hatten.

Mit einiger Leidenschaft spekulierte die Medienbranche darüber, wer bei Fox News in Tucker Carlsons Fußstapfen treten würde. Nun ist klar: Jesse Watters wird der neue Primetime-Moderator - und er teilt zumindest eine Eigenschaft seines Vorgängers.

Von Christian Zaschke, New York

Nachdem der US-Kabelsender Fox News im April die Sendung des Moderators Tucker Carlson abgesetzt hatte, spekulierte die Branche mit einiger Leidenschaft darüber, wer die Nachfolge des rechten Scharfmachers antreten könnte. Am Montag verkündete der Sender, man habe dem 44 Jahre alten Jesse Watters die Aufgabe übertragen, in Carlsons Fußstapfen zu treten. Vom 17. Juli an soll Watters wochentags um 20 Uhr Ostküstenzeit die Zuschauer zurückgewinnen, die sich nach Carlsons Aus vom Sender abgewandt hatten.