Springer-Chef Döpfner hat einst für Trumps Wahl gebetet. Mehr kann man sich nicht in den Staub werfen – jetzt wird er mit Ausschluss von „Politico“ aus dem Weißen Haus trotzdem gedemütigt.

Die jüngste Pisa-Studie hat es wieder offenbart, die deutschen Schüler können nichts, sie wissen nichts und nach der Schule, da braucht man nur Friedrich Merz zu fragen, arbeiten sie nicht und wählen dann auch noch die AfD.