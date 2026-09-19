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JournalismusUnd raus bist du

Lesezeit: 3 Min.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender und CEO der Axel Springer SE.
Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender und CEO der Axel Springer SE.
Michael Kappeler/dpa

Springer-Chef Döpfner hat einst für Trumps Wahl gebetet. Mehr kann man sich nicht in den Staub werfen – jetzt wird er mit Ausschluss von „Politico“ aus dem Weißen Haus trotzdem gedemütigt.

Von Willi Winkler

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