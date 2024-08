Von Peter Burghardt, Fabian Fellmann, Washington

Was bleibt vom Parteitag der Demokraten in Chicago? Der historische Moment, in dem mit Kamala Harris zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine schwarze Frau als Präsidentschaftskandidatin nominiert wurde? Die Rede von Michelle Obama über den „black job“ im Weißen Haus, den Donald Trump anstrebt?